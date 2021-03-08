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Учёные из Перми разработали прибор, при помощи которого можно узнать наличие коронавируса даже дома.

Пока что прибор существует лишь в виде математической модели. Согласно заявлению Сергея Костарева, который является доктором технических наук Пермского политехнического университета, их разработка способна всего лишь за пять минут выявить наличие инфекции. При этом исследовать можно не только анализ человека, но и домашних животных.

Так, для проведения исследования требуются кровь и слюна, которые помещаются в контейнер с щупом с антителами к коронавирусу. Антитела вступают в реакцию с анализом, и результат становится ясным через несколько минут. При замене щупа прибор можно использовать снова.

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