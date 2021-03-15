Израиль нарушил ранее заключенные с Россией договоренности по Сирии, что привело ко вполне предсказуемым последствиям, сообщает портал Avia.Pro. РФ отреагировали атакой своих комплексов радиоэлектронной борьбы, которые не дали истребителям ЦАХАЛ нанести очередной удар по территории арабской республики.

Сперва сразу над тремя странами – Сирией, Ливией и Израилем, внезапно перестали работать навигационные системы GPS. После этого Тель-Авив вдруг столкнулся с неполадками системы «Железный купол», которая до этого момента являлась воплощением надежности.

Ракеты этой системы ПРО ни с того, ни с сего начали атаковать так называемые фантомные цели. Они автоматически запускались, пролетали определенное расстояние, после чего самоуничтожались. Израиль заявляет, что это не ложная тревога, а воздействие неизвестных систем радиоэлектронной борьбы.

Точно установить, что по «Железному куполу» периодически наносят удары именно российские РЭБ, пока не удалось. Однако эксперты считают, что это воздействие комплекса «Красуха-4», который по мощности превосходит все подобные системы, имеющиеся в регионе.