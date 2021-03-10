Российские ВКС начали серьезно осложнять атаки израильской авиации на Сирию. Если раньше Тель-Авив беспрепятственно запускал истребители и беспилотные аппараты, которые наносили удары ракетами, то сейчас делать это ему все сложнее, сообщает портал Avia.Pro.

Авторы публикации поясняют, что российские военные приняли решение обеспечить защиту воздушного пространства Сирии и сразу взялись за выполнение своего обещания. Сразу несколько истребителей поднялись в небо с авиабазы Хмеймим и занялись патрулированием зон над морской базой в Тартусе, а также над Идлибом и горными районами Латакии.

Это патрулирование призвано предупредить обстрелы Израилем сирийской базы Тияс, которая неоднократно попадала под удар. Теперь Тель-Авиву необходимо производить запуск ракет как раз через те районы, где находятся российские истребители. Израиль вряд ли решится на такой шаг, так как самолеты ВКС хорошо вооружены, а также оснащены системами РЭБ, способными с легкостью вывести из строя электронику беспилотников ЦАХАЛ.