За последнее десятилетии количество россиян, которые хотят отправить своих детей в вузы после окончания школы, уменьшилось почти в 2 раза. Если в 2010 году таких было 80 процентов, то в 2020-м – всего 43%.

Такие данные были получены в результате опроса, проведенного сервисом поиска работы Superjob. Участие в нем приняло 2 000 родителей, чьи дети в 2021 году выпускаются из школ.

В качестве альтернативы вузам родители выбирают колледжи. В такие учебные заведения намерены отправить своих детей 21% россиян. В сравнении с 2010 годом их доля увеличилась на 13 процентов. Кроме того, 2% опрошенных, что десять лет назад, что сейчас заявили о том, что дети после школы сразу отправятся на работу.

Кроме того, был проведен опрос по предпочтительным профессиям. Так, 26 процентов потенциальных студентов заявили, что хотят быть программистами. Еще 16% намерены работать в медицинской сфере, а 11% избрали для себя стезю инженеров. Популярные некогда дизайнеры и юристы оказались на дне рейтинга с 4 процентами голосов.