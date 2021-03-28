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Эксперты в ходе опроса определили, какой возраст жители России считают наиболее подходящим для появления первого ребёнка.

Как сообщается, в среднем россияне считают, что первый ребёнок должен появляться в 25 лет у женщин и в 28 лет у мужчин. Категорию рождения первенца у женщины в 19-24 года выбрали 44% участников опроса. Мужчинам же можно быть чуть постарше – им следует озаботиться появлением первого ребёнка лишь в 25-29 лет. Отмечается, что так считают россияне вне зависимости от уровня дохода.

Наименее подходящим возрастом для рождения первого ребёнка стали мужчины и женщины до 18 лет и после 40 лет. Этот возраст подходящим считает всего лишь от 0 до 2% участников опроса. Ещё 9% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, участники опроса стали чаще сообщать о том, что при решении о рождении первенца следует исходить из психологической готовности и финансовых возможностях, а не из возраста.

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