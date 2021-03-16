Людмила Пискунова, являющаяся почётным членом президиума Союза пенсионеров, сообщила о том, кто в России получит доплаты.

Для этого россиянину требуется заработать звание «Ветеран труда». Однако это не единственное условие, при котором можно получать льготы. Так, обладатели государственных наград тоже имеет право на доплаты.

Кроме того, в регионах существуют свои категории льготников. К примеру, после 40 лет работы в одном регионе человек получает звание и медаль, а также дополнительную поддержку, которая в каждом регионе своя. Пискунова уточнила, что действуют эти меры только в регионе льготника.

Пискунова также указала на то, что если у человека несколько льгот или званий, то они не суммируются – может действовать только что-то одно. После того, как человек выйдет на пенсию, ему предлагают выбрать подходящее ему основание для льготы.