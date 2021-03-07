В 15 километрах от сирийского города Пальмира появится новая военная база России, сообщает издание Avia.Pro. По данным портала, разрешение на строительство этого объекта уже получено.

Эксперты предполагают, что на новой авиабазе разместятся ударные беспилотные аппараты и вертолеты, которые ранее дислоцировались на базе Тияс. Она в настоящий момент ремонтируется военнослужащими из Ирана и не очень подходит для этой цели.

Под Пальмирой уже сейчас осуществляется создание необходимой инфраструктуры – оборудуется взлетно-посадочная полоса, возводятся ангары для хранения техники и иные объекты. Вполне вероятно, что помимо вертолетов и БПЛА здесь будут установлены комплексы ПВО для защиты авиабазы от нападения с воздуха.

Эксперты не исключают, что выбор места для строительства новой базы не случаен. Все дело в том, что в провинции Дейр-эз-Зор, расположенной по соседству, оборудуется американский военный объект. Впрочем, официальных комментариев по этому поводу пока нет.