Специалисты «Кронштадта» разрабатывают новейшую ударную систему «Молния» на основе реактивных дронов, которые можно будет использовать для групповой атаки.

Новый комплекс позволит экипажам боевых самолетов наносить удары по военным объектам, не входя в область действия вражеских средств ПВО. Им нужно будет лишь осуществить запуск беспилотников с безопасной дистанции. Вначале они перегрузят систему противовоздушной обороны, а потом ликвидируют требуемую цель.

Беспилотные летательные аппараты получат реактивный ускоритель, складывающиеся крылья и удлиненный фюзеляж. Их можно будет запускать как с истребителей, так и с воздушных транспортников. На Су-57 удастся разместить около 8 подобных БПЛА. В будущем ими будут оснащать ударный беспилотник С-70 «Охотник». В длину «Молнии» достигают 1,5 метра, а скорость их полета составит примерно 600 км/ч.