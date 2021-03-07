Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты «Кронштадта» разрабатывают новейшую ударную систему «Молния» на основе реактивных дронов, которые можно будет использовать для групповой атаки.

Новый комплекс позволит экипажам боевых самолетов наносить удары по военным объектам, не входя в область действия вражеских средств ПВО. Им нужно будет лишь осуществить запуск беспилотников с безопасной дистанции. Вначале они перегрузят систему противовоздушной обороны, а потом ликвидируют требуемую цель.

Беспилотные летательные аппараты получат реактивный ускоритель, складывающиеся крылья и удлиненный фюзеляж. Их можно будет запускать как с истребителей, так и с воздушных транспортников. На Су-57 удастся разместить около 8 подобных БПЛА. В будущем ими будут оснащать ударный беспилотник С-70 «Охотник». В длину «Молнии» достигают 1,5 метра, а скорость их полета составит примерно 600 км/ч.

Вам может понравиться

National Interest: обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» сможет уничтожить любой корабль

В американском информационном агентстве The National Interest сообщили, что модернизированный вариант российского боевого корабля «Адмирал Нахимов» сможет ликвидировать любого противника. Согласно словам автора материала Питера Сучиу, после обновления атомный крейсер

NI: Китай хочет вооружить свои танки новыми «плазменными» артиллерийскими орудиями

Китайские военные недавно опубликовали уведомление, предлагающее исследователям разработать оружие, которое по звуку похоже на электромагнитную рельсовую пушку, использующую магнетизм вместо пороха для стрельбы снарядами. Соответствующая разработка ведется несколькими странами. Но

В Санкт-Петербурге нашли старинный тоннель на Арсенальной набережной

В Санкт-Петербурге был обнаружен старинный тоннель, который проложен от Невы до Арсенальной набережной. Тоннель был найден строителями. Как сообщается, здесь расположены бывшие корпуса завода «Арсенал», и теперь их перестраивают под
  • Анна
  • 05.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – ясно, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 7 марта – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 0 °C |