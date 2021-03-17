Посольство РФ в США в официальном аккаунте социальной сети Facebook прокомментировало обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Дипломаты потребовали хоть каких-то доказательств, без которых представленные «сведения разведки» представляют собой очередной фейк.

В сообщении говорится, что американская разведка считает уверенность в своей правоте достаточным доказательством «российского вмешательства» в выборы. Обвинения основываются исключительно на фантазиях представителей ведомства и не имеют под собой никаких оснований.

По словам дипломатов, «мегафонная политика» США – это всего лишь способ отвлечь и жителей страны, и международную общественность от тех событий, которые происходят внутри государства и от дестабилизации ситуации. Достаточно одного лишь взгляда на «обвинения», чтобы понять, что они представляют собой набор бездоказательных фраз, направленных на нагнетание антироссийских настроений в мире.