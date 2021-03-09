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Дмитрий Мезенцев, российский посол в Белоруссии, сообщил, что Москва не планирует создавать с Минском единые вооруженные силы.

Согласно его словам, все военные вопросы между Белоруссией и РФ решаются в рамках ОДКБ – этого полностью хватает, чтобы поддерживать обороноспособность обоих государств. Дипломат заявил об отсутствии каких-либо причин для объединения белорусской и российской армий, а все беседы про это являются обычными домыслами.

Представитель российского посольства при этом добавил, что показатель доверия между Москвой и Минском все еще находится на высоком уровне. Это можно увидеть по военным маневрам, которые проходят каждый год.

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