Дмитрий Мезенцев, российский посол в Белоруссии, сообщил, что Москва не планирует создавать с Минском единые вооруженные силы.

Согласно его словам, все военные вопросы между Белоруссией и РФ решаются в рамках ОДКБ – этого полностью хватает, чтобы поддерживать обороноспособность обоих государств. Дипломат заявил об отсутствии каких-либо причин для объединения белорусской и российской армий, а все беседы про это являются обычными домыслами.

Представитель российского посольства при этом добавил, что показатель доверия между Москвой и Минском все еще находится на высоком уровне. Это можно увидеть по военным маневрам, которые проходят каждый год.