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В украинских и российских СМИ появилась новость о том, что пилот авиакомпании Windrose предложил пассажирам из России покинуть самолёт, использовав аварийные выходы.

Источником для новости послужило видео из Tik-Tok, которое было заблокировано вскоре после публикации.

Как можно было судить из ролика, пилот авиакомпании Windrose сообщил пассажирам, что они находятся в полёте над Крымом, и указал, что если на борту самолёта имеются россияне, то у них есть возможность покинуть салон при помощи аварийных выходов. Также он заявил о том, что это «чудесная возможность воссоединиться с родной гаванью».

В скором времени ролик был заблокирован в соцсети администрацией. Также выяснилось, что видео является фейком. Как стало известно, эту видеозапись озвучил украинский блогер, который позже признался в содеянном, и опубликовал оригинальную запись. Он отметил, что его первое видео удалили из-за разжигания вражды.

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