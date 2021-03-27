Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал призывы Илона Маска к сбросу термоядерных зарядов на Марс.

Согласно заявлению Маска, сброс на Красную планету термоядерных зарядов является наилучшим и быстрейшим способом терраформирования планеты – то есть преобразованием её для того, чтобы создать условия жизни, аналогичные существующим на Земле. Он неоднократно озвучивал своё мнение за последние несколько лет.

Как считает Рогозин, всё это является лишь предлогом для того, чтобы осуществить возможность вывода в космос ядерного оружия. И если это осуществится, то, по мнению Рогозина, никто уже не будет думать о том, чтобы терраформировать Марс – это оружие будет использовано для терраформирования Земли. Причём, как указал Рогозин, призывающие к этим действиям люди прекрасно понимают, как именно будет использоваться ядерное оружие.