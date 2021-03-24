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Специалисты шотландского Университета Глазго обнаружили, что риновирус способен защитить от заражения коронавирусом.

Так, риновирус вызывает простуду. Попадая в организм, он провоцирует иммунную реакцию, которая мешает воспроизведению коронавируса. Подобный эффект был обнаружен и в ситуации, когда риновирус был введён за сутки до коронавируса, и в случае, когда его вводили спустя 24 часа после заражения коронавирусом.

Назвать это полноценной защитой от коронавируса нельзя – после того, как человек вылечится от простуды, он будет вновь уязвим для коронавируса. Но, как заявили специалисты, в масштабах населения страны в период распространения риновируса это поможет несколько сдержать коронавирус. Отмечается, что в некоторых странах Европы аналогичный эффект был замечен во время вспышки свиного гриппа.

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