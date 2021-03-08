В интернете появились видеозаписи происшествия в торговом центре «Европолис» в российской столице. Там трехлетний ребенок случайно наступил на оголенный провод и получил удар электрическим током.

На записи хорошо видно, что провода, к которым подведено напряжение, торчат из пола торгового центра. Причем кабель даже не имеет изоляции, из-за чего и произошел инцидент.

В настоящий момент о состоянии ребенка, которого сразу после происшествия «Скорая помощь» увезла в больницу, ничего не известно. В ТЦ «Европолис» работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют, каким образом провода оказались в таком месте, где создается серьезный риск для покупателей, а также уточняют все обстоятельства инцидента.