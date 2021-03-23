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В российской Арктике прошли масштабные учения, в ходе которых расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 предотвращали вторжение на территорию РФ боевых самолетов условного противника. Маневры проводились совместно подразделениями ВВС и ПВО Северного флота.

Согласно сообщению пресс-службы нового военного округа, комплексы С-400 «Триумф» действовали под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С1». Они отрабатывали обнаружение воздушных целей потенциального противника, их захват и уничтожение. Причем выполнялись все эти действия в сложных условиях.

Расчеты успешно справились со всеми боевыми задачами и в очередной раз подтвердили, что зенитные комплексы, имеющиеся на вооружении Северного флота, способны надежно защитить российскую Арктику от любого вторжения.

Напомним, что ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico написало, что американские самолеты в случае попытки прорвать противовоздушную оборону России, будут быстро уничтожены комплексами С-300 и С-400.

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