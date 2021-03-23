Вашингтону очень дорого обойдется попытка прорыва российской ПВО, уверены авторы итальянского издания L’AntiDiplomatico. Они заявляют, что комплексы С-400 и С-300, которые охраняют границы РФ, с легкостью расправятся с любыми угрозами с воздуха.

Эксперты предполагают, что если США используют для прорыва противовоздушной обороны России даже свои новейшие истребители F-35, их ждет крах, так как С-400 способны обнаруживать подобные самолеты-невидимки и уничтожать их на расстоянии до 400 километров.

То же самое ожидает и бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit, которые недавно в ходе маневров отрабатывали нанесение ударов по военным объектам РФ. Как «Триумфы», так и менее мощные комплексы С-300 вполне справятся и с такими угрозами.

Авторы публикации, которую перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», уверены, что преодолеть российские ПВО американским самолетам не удастся. Поэтому Пентагону придется придумывать другой план нападения на РФ.