Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вашингтону очень дорого обойдется попытка прорыва российской ПВО, уверены авторы итальянского издания L’AntiDiplomatico. Они заявляют, что комплексы С-400 и С-300, которые охраняют границы РФ, с легкостью расправятся с любыми угрозами с воздуха.

Эксперты предполагают, что если США используют для прорыва противовоздушной обороны России даже свои новейшие истребители F-35, их ждет крах, так как С-400 способны обнаруживать подобные самолеты-невидимки и уничтожать их на расстоянии до 400 километров.

То же самое ожидает и бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit, которые недавно в ходе маневров отрабатывали нанесение ударов по военным объектам РФ. Как «Триумфы», так и менее мощные комплексы С-300 вполне справятся и с такими угрозами.

Авторы публикации, которую перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», уверены, что преодолеть российские ПВО американским самолетам не удастся. Поэтому Пентагону придется придумывать другой план нападения на РФ.

Вам может понравиться

Леонков: На защиту Калининграда Россия бросит весь арсенал армии и флота

Западные СМИ постоянно нагнетают ситуацию вокруг «милитаризации» Калининграда и «угрозы», которая исходит от этого российского города. Так, польское издание «Gazeta Polska» призывает страны Североатлантического альянса «нейтрализовать» Калининградскую область, чтобы снизить

Российские ВС нанесли удар “Искандером” по боевикам на границе Турции

Эксперты портала Avia.Pro внимательно изучили инверсионный след ракеты, которая на днях была выпущена по турецкой границе, и заявили, что это боеприпас от российского ОТРК «Искандер», выпущенный с авиабазы «Хмеймим». Они

Британия намерена напустить на “российских шпионов” разведку Mi-6 и спецназ

Представители британского Минобороны поделились с журналистами планами на грядущую борьбу с Россией по всем направлениям. В рамках своей новой стратегии перевооружения они намерены задействовать воздушный (SAS) и наземный (SFG) спецназ,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 14 °C |