В Сети появились фотографии и видеозаписи о недавних учениях авиации Черноморского флота РФ. На одном из кадров видно, как жительница Крыма радуется полетам фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также истребителей Су-30, которые приняли участие в данных маневрах.

Видеозапись, сделанная неподалеку от аэродрома Бельбек на Крымском полуострове, стало настоящим хитом и привлекло внимание огромного количества пользователей.

Россияне в основном поддержали радость крымчанки, а вот украинские пользователи продемонстрировали обратную реакцию. Они написали, что если бы над территорией страны начали летать российские истребители, то вряд ли кто-то этому порадовался бы.

Один из пользователей также написал, что на Украине давно забыли, как выглядят настоящие боевые самолеты, так как в стране практически нет авиации. Если имеющиеся устаревшие истребители и поднимаются в воздух, то только в честь какого-то торжественного события.