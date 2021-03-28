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Контрастные ванны – весьма полезная для иммунитета процедура, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что сам старается повторять ее каждый день, а если такой возможности нет, то в качестве альтернативы использует контрастный душ.

Глава государства отметил, что контрастная ванна бодрит и улучшает самочувствие. Также она мобилизует защитные функции организма, которые начинают работать гораздо эффективнее.

Президент сообщил, что после прививки от коронавируса был вынужден три дня не нагружать организм спортивными занятиями, но контрастные ванны принимал постоянно. Он порекомендовал россиянам брать с него пример, так как процедура чрезвычайно проста и очень полезна для здоровья.

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