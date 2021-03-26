Сенатор Алексей Пушков высказался насчёт недавнего сообщения секретаря СНБОУ Алексея Данилова насчёт России.

Как сообщается, на днях Данилов сообщил, что у него есть опасения за Украину в том случае, если «заигрывания» с Россией будут продолжаться и далее. Вскоре на его слова дал ответ Пушков. Его сообщение было опубликовано в Telegram-канале.

Так, сенатор предположил, что Данилову хочется быть жестким и крутым, как и Турчинов – его предшественник. Однако, как указал Пушков, выходит это у него весьма неумно, и, впрочем, это и есть его общая черта с Турчиновым.

Также Пушков поинтересовался, что же Данилов подразумевает под заигрываниями. Ему стало интересно, о чём тот думает, и предположил, что о войне. А она, как считает сенатор, для Украины определённо плохо закончится.