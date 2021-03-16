Денис Пушилин, руководитель ДНР, заявил, что войска самопровозглашенной республики находятся в состоянии полной боевой готовности.

В СМИ сообщают, что глава ДНР недавно проинспектировал военные маневры народной милиции непризнанной республики, которые состоялись на полигоне в Горловке. Он понаблюдал за учениями экипажей танков и подготовкой мотострелковых отрядов, а также проверил моральное состояние солдат.

По мнению Пушилина, вооруженные силы ДНР полностью боеспособны и готовы к любым вариантам развития событий на линии фронта. Журналисты отмечают, что в рамках учений руководитель республики решил лично взять под управление БМП-1. Он также передал военным ключи от внедорожников «УАЗ Патриот» в кузове пикап.