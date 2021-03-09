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Украина не собирается соблюдать положения Минских соглашений, продолжает бесконечные провокации, а также стягивает войска, готовясь к нападению на самопровозглашенную ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин. По его словам, новообразованное государство в свою очередь за 7 лет сумело несколько увеличить свой военный потенциал и находится в готовности не только дать отпор ВСУ, но и занять те границы, которые определены его Основным законом.

Глава ДНР также предсказал действия России в том случае, если Украина перейдет в наступление. По его мнению, Москва попробует утихомирить ВСУ дипломатическими методами, не вступая в открытое противостояние с соседним государством.

Впрочем, Пушилин выразил уверенность в том, что никакого наступления не будет. Украина опасается действий ДНР и России, поэтому не торопится выходить за рамки провокационных обстрелов территории Донбасса. Но если она все же перейдет к более активным действиям, то ДНР справится с отражением атак и без помощи РФ, подытожил глава непризнанной республики.

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