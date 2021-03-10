Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Unilever отказалась применять слово «нормальный» на упаковках своей выпускаемой продукции.

Компания является владельцем таких известных брендов, как Dove, Axe и Sunsilk. Как отмечается, решение было принято в рамках стратегии Positive Beauty, которая направлена на «новую эру красоты».

Причиной для принятия подобного решения стало то, что многие люди испытывают отчуждение, видя слово «нормальный» на упаковках. Это стало известно по результатам масштабного исследования. К слову, это уже не первый раз, когда компания решает не применять какие-либо слова на своих упаковках и в рекламе. Так, ранее аналогичное решение было принято насчёт слов «светлый» и «белый».

Компания также дала обещание использовать меньше цифровой обработки. Так, они не будут изменять форму и пропорции тела, цвет кожи моделей, и другие подобные детали. Кроме того, в рекламе планируется использовать больше моделей из недостаточно представленных групп.

Вам может понравиться

Российских хакеров обвинили в краже данных Pfizer и BioNTech

Нидерландское издание De Volkskrant обвинило российских хакеров в краже документов BioNTech и Pfizer. В декабре 2020 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило о том, что на него совершили кибератаку.
  • Анна
  • 07.03.2021
  • читать 1 минуту

В США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России истребителей Су-35

Египет получил от США предупреждение из-за заключения контракта с Россией о поставках истребителей Су-35. Об этом рассказал катарский телеканал «Аль-Джазира». Как сообщается, контакт между Египтом и Россией был заключён почти
  • Анна
  • 09.03.2021
  • читать 1 минуту

Песков прокомментировал сообщения о подготовке кибератак по российским системам

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил, что Кремль обеспокоен недавними сообщениями о том, что США готовятся к кибератакам по РФ. Ранее издание The New York Times сообщило, что Вашингтон собирается
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -18 °C | Армавир: погода, 10 марта – небольшой снег, до 0 °C |