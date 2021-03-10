Компания Unilever отказалась применять слово «нормальный» на упаковках своей выпускаемой продукции.

Компания является владельцем таких известных брендов, как Dove, Axe и Sunsilk. Как отмечается, решение было принято в рамках стратегии Positive Beauty, которая направлена на «новую эру красоты».

Причиной для принятия подобного решения стало то, что многие люди испытывают отчуждение, видя слово «нормальный» на упаковках. Это стало известно по результатам масштабного исследования. К слову, это уже не первый раз, когда компания решает не применять какие-либо слова на своих упаковках и в рекламе. Так, ранее аналогичное решение было принято насчёт слов «светлый» и «белый».

Компания также дала обещание использовать меньше цифровой обработки. Так, они не будут изменять форму и пропорции тела, цвет кожи моделей, и другие подобные детали. Кроме того, в рекламе планируется использовать больше моделей из недостаточно представленных групп.