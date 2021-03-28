читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава общественного движения «АнтиДилер», которое борется с наркотиками и алкоголем, обратился к президенту РФ, чтобы получить поддержку в привлечении к ответственности рэпера Моргенштерна. Дмитрий Носов заявил, что исполнитель занимается явной пропагандой порнографии и употребления наркотиков, а также призывает девушек к разврату.

Он сообщил, что этот вопрос волнует очень многих представителей общественности. К движению «АнтиДилер» неоднократно обращались и лидеры мнений, которых, мягко говоря, возмущает безнаказанность и наглое поведение рэпера. По мнению Носова, разобраться с Моргенштерном может только глава государства.

Носов призвал президента дать соответствующие распоряжения Генпрокуратуре, которая оценит «творчество» Моргенштерна и вынесет справедливое решение. Также он обратился к главе военного ведомства Сергею Шойгу и призвал его разобраться, по каким причинам рэпер до сих пор не служил в Вооруженных силах.

Вам может понравиться

В ДНР опровергли обвинения в атаке на позиции ВСУ на Донбассе

Силы ДНР не обстреливали позиции украинских военных в районе поселка Шумы, заявляет пресс-служба управления Народной милиции непризнанной республики. Ее представители также поясняют, что в этом месте дислоцируется украинская бригада, которая

в Крыму не согласились с условиями Украины по снятию водной блокады

Представитель крымского парламента Юрий Гемпель прокомментировал заявление экс-президент Украины Леонида Кравчука о том, что Киев пустит воду на полуостров лишь в том случае, если там произойдет гуманитарная катастрофа. Он отметил,

Белорусский депутат заявил о возможной “серии терактов”

Белорусский парламентарий Олег Гайдукевич внес предложение усилить спецслужбы страны, чтобы предотвратить возможные теракты на ее территории. Он заявил, что современный мир находится в столь нестабильном состоянии из-за пандемии, экономических и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 28 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 8 °C |