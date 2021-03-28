Глава общественного движения «АнтиДилер», которое борется с наркотиками и алкоголем, обратился к президенту РФ, чтобы получить поддержку в привлечении к ответственности рэпера Моргенштерна. Дмитрий Носов заявил, что исполнитель занимается явной пропагандой порнографии и употребления наркотиков, а также призывает девушек к разврату.

Он сообщил, что этот вопрос волнует очень многих представителей общественности. К движению «АнтиДилер» неоднократно обращались и лидеры мнений, которых, мягко говоря, возмущает безнаказанность и наглое поведение рэпера. По мнению Носова, разобраться с Моргенштерном может только глава государства.

Носов призвал президента дать соответствующие распоряжения Генпрокуратуре, которая оценит «творчество» Моргенштерна и вынесет справедливое решение. Также он обратился к главе военного ведомства Сергею Шойгу и призвал его разобраться, по каким причинам рэпер до сих пор не служил в Вооруженных силах.