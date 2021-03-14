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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал намерение Евросоюза ввести ковид-паспорта и разрешить въезд только тем, кто поставил себе вакцину от западных компаний.

Согласно его мнению, это решение будет скандальным и противоречащим европейским ценностям, однако для Сербии оно было бы отличным вариантом. Так, он отметил, что страны Западных Балкан не получили вакцину из Евросоюза, и, таким образом, никто из региона не сможет путешествовать по Европе. Ему самому сделают прививку китайской вакциной.

Вучич отметил, что, если около 1,3 миллиарда туристов из других стран, в том числе Китая и России, не смогут поехать в страны ЕС, то Сербия открыта для всех. Впрочем, он указал, что не верит в то, что подобное решение будет принято Евросоюзом. Но если ЕС всё же примет закон о ковид-паспортах, они поймут, что именно в Европе думают об их стране и регионе.

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