Директор по продуктам компании Microsoft Панос Панай воодушевленно рассказал о больших перспективах операционной системы Windows, но оказался не готов раскрывать подробности широкой публике.

По словам специалиста, в настоящий момент Windows использует более 1 миллиарда жителей планеты. Она применяется как для работы, так и для других целей – творчества, игр, общения, развлечений, обучения через интернет. Windows дает людям возможность контактировать друг с другом, а также реализовывать проекты любой сложности.

Панай также рассказал о новых функциях операционной системы и между делом упомянул «новое поколение Windows». Эксперты моментально ухватились за эту фразу и предположили, что ОС ждут серьезные изменения. Однако какие именно, пока сказать сложно. Из той информации, которая уже имеется в открытом доступе, можно упомянуть только анонсированную ранее модельную ОС Windows 10X, а также очередное обновление для «десятки» Sun Valley, которое появится не ранее октября – декабря 2021 года.