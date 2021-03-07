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В баре «Ровесник», расположенном в Москве, вчера, 6 марта, в вечерние часы была замечена Луиза Розова, предполагаемая дочка Владимира Путина. Она исполнила небольшой диджей-сет.

На страничке ночного заведения в соцсети «Инстаграм» ранее появился анонс выступления Розовой. В нем отмечалось, что в баре выступит «девушка-загадка» из Санкт-Петербурга, которая впервые представит публике свой диджей-сет. Попасть на мероприятие мог любой желающий, поэтому рядом с баром образовалась большая очередь.

Присутствовавшие на выступлении журналисты попытались подойти поближе к девушке, но их тут же оттеснили охранники. В соцсетях также сообщают, что Розова прибыла на вечеринку в автомобиле с правительственными номерами.

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