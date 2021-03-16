Сразу в двух столицах России – Москве и Санкт-Петербурге – в конце февраля этого года состоялся грандиозный праздничный концерт «Герои нашего времени». Площадками для проведения музыкальных мероприятий стали московская Большая мультимедийная студия «Русского радио» и петербуржский БКЗ «Октябрьский». Масштабный концерт посвятили всем тем людям, которые каждый день выступают на передовом рубеже защиты страны, поддерживая в ней мир и порядок. Это прежде всего сотрудники силовых структур, служб спасения и медики, в 2020 году им пришлось пережить напряженное время. Съемки концертов прошли 22 февраля в Питере и 23-24 февраля в российской столице.

В БКЗ «Октябрьский» перед зрителями выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов. В своей речи он отметил, что настоящими героями нынешнего времени являются именно учителя, сотрудники силовых структур, медики. Во время пандемии они с честью выполняли свои обязанности и сейчас продолжают это делать. Поэтому мероприятие призвано продемонстрировать уважение к тем, кто защищает свое Отечество и сограждан. Отметим, что Правительство СПб оказало поддержку проведению праздничного шоу. Кроме того, информационными партнерами концертов выступили телеканалы «Санкт-Петербург», RU.TV и «Русское Радио».

Масштабное музыкальное мероприятие было проведено с помощью кинокомпании «Русский Север». Одной из его особенностей стало того, что концерте приняли участие реальные сотрудники правоохранительных структур. Они порадовали зрителей, представив яркие творческие номера, подготовленные совместно со звездами «Русского Радио».

В праздничном мероприятии приняли участие такие известные исполнители, как Ирина Дубцова, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Юлия Савичева, Александр Панайотов, группа «Два океана», Niletto, Burito, Николай Басков, МакSим, Тимур Родригез и многие другие. Интересными номерами удивили зрителей также танцевальный коллектив курсантов университета МВД, участники ансамбля Art Band культурного центра ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, группа «Марсель» и целый ряд других популярных исполнителей.

ЮрКисс стал ведущим мероприятия в петербургском БКЗ «Октябрьский», он также принял участие и в музыкальной программе шоу. Его партнершей на сцене стала телеведущая, певица и актриса Елена Север.

Комментируя проведение масштабного концерта «Герои нашего времени», Юрий Киселев, член Совета директоров «Русской Медиагруппы», заявил, что организация грандиозного шоу стала большой честью для него и его команды. Именно он стал идеологом, движителем мероприятия. Он рассказал, что идея проведения музыкального концерта для героев нашего времени вызвала искренний интерес. Все члены команды «Русской Медиагруппы», как и звезды «Русского Радио», с удовольствием откликнулись на приглашение. Они были рады возможности публично выразить благодарность сотрудникам силовых структур за то, что они поддерживают спокойствие на улицах страны.

Однако подготовкой музыкального мероприятия проект «Герои нашего времени» не ограничился. Российские артисты еще приняли участие в сборе специальных праздничных наборов, которые предназначались для льготных категорий граждан. Такие подарки были подготовлены ветеранам и вдовам сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении должностных обязанностей, многодетным семьям. Распределят наборы среди тех, кому они собирались, представители ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области, а также Общественного совета при УВД по ЦАО.

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