На «Телеграм»-канале WarGonzo, сославшись на собственные источники, сообщили, что рядом с Горловкой были замечены бойцы «Правого сектора» (экстремистская организация, которая запрещена в РФ).

Авторы материала отмечают, что соответствующие боевые отряды были обнаружены в таких населенных пунктах Донбасса как Торецк и Константиновка. Собеседники канала сообщают, что смогли опознать членов организации по их шевронам и нашивкам. В настоящее время они заняли несколько пустующих зданий.

В статье также указывается, что боевики стали запугивать местных жителей, выгнав из домов несколько человек. Однако чиновники вышеназванных поселений ничего с этим не делают, не желая связываться с вооруженными националистами.