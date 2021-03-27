Американки, лечившиеся у Джорджа Тиндалла, экс-гинеколога при Университете Южной Калифорнии, подозреваемого в сексуальном насилии, получат от образовательного учреждения 1 миллиард 100 миллионов долларов.

Врач был арестован два года назад и обвинен в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении шестнадцати женщин. Затем свыше 350 пациенток поведали о неправомерном поведении гинеколога. Они заявили, что он делал фото, щупал их и говорил непристойные вещи. В результате несколько сотен потерпевших подали иск против университета.

Позднее стало известно, что иски были урегулированы на сумму в 852 миллиона долларов. В СМИ отмечают, что Тиндалл работал в учебном заведении на протяжении тридцати лет. Он был единственным гинекологом, который трудился полный день. Ему пришлось уйти оттуда в 2017 году после начала внутреннего расследования.