Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма, во время беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что Украина собирается организовать очередную провокацию против РФ.

Ранее Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины, заявил, что политика страны нацелена на восстановление ее суверенитета над Крымом. В свою очередь постпред полуострова отметил, что подобный политический курс может привести к концу украинской государственности. Мурадов сообщил, что движение Киева к краю обрыва должно вызывать, как минимум, беспокойство у стран, собирающихся поддержать данную провокацию, направленную на Россию.

Согласно мнению Мурадова, действия по разжиганию конфликта между РФ и Украиной будут продолжаться некоторое время. Однако, в конце концов, Киеву придется в одиночку «расхлебывать заваренную им кашу».