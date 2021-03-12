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Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма, во время беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что Украина собирается организовать очередную провокацию против РФ.

Ранее Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины, заявил, что политика страны нацелена на восстановление ее суверенитета над Крымом. В свою очередь постпред полуострова отметил, что подобный политический курс может привести к концу украинской государственности. Мурадов сообщил, что движение Киева к краю обрыва должно вызывать, как минимум, беспокойство у стран, собирающихся поддержать данную провокацию, направленную на Россию.

Согласно мнению Мурадова, действия по разжиганию конфликта между РФ и Украиной будут продолжаться некоторое время. Однако, в конце концов, Киеву придется в одиночку «расхлебывать заваренную им кашу».

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