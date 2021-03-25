Решение Великобритании нарастить свой ядерный арсенал связано с действиями других государств, которые в последние годы делают ровно то же самое, заявила посол Соединенного Королевства в РФ Дебора Броннерт. При этом она отметила, что Лондон готов к обсуждению данного вопроса с Москвой.

По словам Броннерт, Великобритания с 2010 года проводит политику уменьшения количества ядерного оружия. Она планировала к 2025 году оставить лишь 180 ядерных боеголовок, однако действия некоторых стран вынудили ее передумать.

Посол заявила, что дело не только и не столько в России, сколько в КНДР и Иране. Корея реализует собственную ядерную программу, которая беспокоит не только Лондон, но и весь мир. Также ядерное оружие разрабатывает Тегеран, что не может не вызывать опасений.

Также Броннерт отметила, что даже после планируемого увеличения количества боеголовок до 260 штук (с 225 единиц, имеющихся сегодня), Британия все равно будет иметь наименьший арсенал ядерного вооружения среди остальных держав.