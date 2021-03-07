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Журналистка из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит страдает от редкого побочного эффекта коронавирусной инфекции – паросмии. Это заболевание представляет собой нарушение обоняния, при котором запахи ощущаются в искаженной форме.

Девушка рассказывает, что сразу после болезни ощутила в квартире неприятный запах, который пыталась вывести регулярной уборкой в помещениях. Однако сделать это не получилось.

Затем девушка заметила, что запах преследует ее, куда бы она не пошла – на улице, в супермаркете и в других местах.

Хадспит описывает этот неприятный запах как смесь прогорклой рыбы и мяса с тухлыми яйцами, которые к тому же дополняются стоками из канализации. Девушка рассказала, что это зловоние появилось после возвращения полностью исчезнувшего обоняния через три месяца после выздоровления от Covid-19.

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