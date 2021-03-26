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Все больше экспертов в США видят полный провал программы F-35 Lightning II. Стоимость летного часа этих истребителей постоянно растет и уже превысила 50 тысяч долларов, пишет издание Popular Mechanics.

Журналисты приводят заявление Джона Гараменди из палаты представителей США. На недавнем заседании он сообщил, что количество приобретаемых у производителя истребителей уже превышает все возможности для их ремонта и обслуживания. Это, по мнению политика, приводит к серьезным проблемам со старыми самолетами.

Авторы публикации уверены, что Гараменди говорил именно о слишком высокой эксплуатационной стоимости истребителей. Полетный час самолетов пятого поколения обходится бюджету в 55 000, а четвертого поколения – в 27 000 долларов.

Кроме того, журналисты приводят и альтернативное объяснение высказывания политика. Они считают, что он предлагает отказаться от F-35 и перевести Вооруженные силы на истребители четвертого поколения, обслуживание, модернизация и ремонт которых обойдутся гораздо дешевле.

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