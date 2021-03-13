читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Петербургский полицейский, ударивший 54-летнюю женщину в рамках протеста, прошедшего 23 января, нарушил санитарные нормы, решив посетить пострадавшую в медучреждении.

Данная информация была представлена в письме Росздравнадзора, отправленном правозащитникам «Команды 29», которые оказывают потерпевшей юридическую помощь и пожаловались ведомству на действия сотрудника правоохранительных органов. В документе указано, что страж правопорядка действительно нарушил противоэпидемический режим больницы.

Во время проверки были также обнаружены нарушения со стороны НИИ, поэтому медучреждение привлекли к ответственности. Размер штрафа может составить полмиллиона рублей. Правозащитников не уведомили о точной сумме.

Вам может понравиться

Натовские ВМС намерены заблокировать доступ в Атлантику для боевых кораблей РФ

Россия слишком хорошо справляется с ответами на провокации НАТО вблизи своих границ, поэтому Североатлантическому альянсу необходимо предпринимать какие-то меры для блокировки ее активности, считает американский военный эксперт Джеймс Фогго. С

В Ноябрьске прошел суд над изнасиловавшим пятиклассницу мужчиной

Представители управления СК РФ по ЯНАО сообщили, что городской суд Ноябрьска признал 40-летнего мужчину виновным в изнасиловании школьницы и съемках порно с ее участием. Согласно имеющимся сведениям, приговоренный около двух

Инструкторы НАТО обучили боевым действиям в городах тысячи бойцов ВСУ

Натовские инструкторы, которые с 2015 года работают на Украине, успели подготовить к ведению боевых действий в условиях города около 16 тысяч бойцов ВСУ, рассказал журналистам командующий украинских Сухопутных войск Александр
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 марта – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 марта – ясно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 марта – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 13 марта – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 13 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 13 марта – пасмурно, до -0 °C |