Петербургский полицейский, ударивший 54-летнюю женщину в рамках протеста, прошедшего 23 января, нарушил санитарные нормы, решив посетить пострадавшую в медучреждении.

Данная информация была представлена в письме Росздравнадзора, отправленном правозащитникам «Команды 29», которые оказывают потерпевшей юридическую помощь и пожаловались ведомству на действия сотрудника правоохранительных органов. В документе указано, что страж правопорядка действительно нарушил противоэпидемический режим больницы.

Во время проверки были также обнаружены нарушения со стороны НИИ, поэтому медучреждение привлекли к ответственности. Размер штрафа может составить полмиллиона рублей. Правозащитников не уведомили о точной сумме.