Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья смогли провести задержание членов преступной банды, которая занималась созданием поддельных документов для мигрантов.

Согласно опубликованной информации, участники группировки за время своей преступной деятельности смогли изготовить свыше одной тысячи поддельных документов для граждан других государств, незаконно находившихся в России.

В отношении задержанных преступников завели уголовное дело по статье УК, связанной с организацией незаконной миграции. Если их признают виновными, то им предстоит выплатить штраф в размере до полумиллиона рублей и провести за решеткой до 7 лет.