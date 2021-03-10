Участившиеся на линии соприкосновения обстрелы со стороны ВСУ не обязательно являются предвестником полномасштабных боевых действий. Вполне вероятно, что таким образом Украина просто пытается выпросить у Вашингтона новую порцию денег, считает экс-министр иностранных дел ДНР Константин Долгов.

По его словам, Киев вряд ли сможет решиться на полномасштабное наступление на Донбасс, так как чувствует неуверенность в своей военной мощи, да и опасается вмешательства России, которая с легкостью может передвинуть границу Украины куда-нибудь поближе к Днепру. Поэтому обстрелы и провокации – это своеобразные показательные выступления для США.

Таким образом Украина дает Вашингтону намек – мы, мол, продолжаем сражаться, всеми силами сдерживаем противника, поэтому нужны еще деньги. Кроме того, имитация боевых действий позволяет отвлечь население страны от многочисленных внутренних проблем. Руководство как бы говорит гражданам – да, мы в курсе, что у вас все плохо, но в воюющей стране лучше быть и не может, поэтому наберитесь терпения и ждите окончания войны.

Еще одна цель – это попытка постоянно держать в напряжении жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Но при этом эксперт уверен, что Киев не пойдет на еще большее обострения, так как не хочет снова оказаться разгромленным.