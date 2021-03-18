Великобритания намерена использовать Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией, считает автор публикации «Глобальная Британия в конкурентную эпоху» украинский политолог Алексей Кочетков.

Он заявил, что Украина сейчас играет важную роль в той стратегии сдерживания России, которую намерена реализовывать Великобритания. По словам политолога, она станет ответом за те «преступления», которые РФ совершила на территории Соединенного королевства.

Кочетков считает, что для того, чтобы вновь превратиться в великую Российскую империю, РФ необходима Украина. Но Киев сопротивляется и благодаря этому остается единственным форпостом, сдерживающим «имперские амбиции» Москвы. Великобритания же намеревается как можно надежнее укрепить этот форпост, чтобы он продержался под давлением РФ максимально долго.