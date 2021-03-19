Украинское руководство с огромным удовольствием избавилось бы от тех территорий, с жителями которых бессмысленно разговаривать на тему бесконечного противостояния с Россией, считает политический обозреватель Андрей Иванов. Он поясняет, что эти люди никак не хотят поддерживать националистические идеи, что выводит из себя «патриотов».

Одной из бесконечных тем, которые эти самые патриоты готовы обговаривать круглосуточно, является возвращение Крыма. Политолог заметил, что на протяжении семи лет украинские политики вещали о силовом захвате полуострова, но сейчас изменили тактику. Так, глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на днях заявил, что из Крыма нужно всего-то «выдавить» Россию. И предложил подумать над инструментами такого «выдавливания».

По словам эксперта, в этом вопросе Киев надеется на союзницу-Европу, однако та не очень любит поднимать тему Крыма. Да, она готова пока еще помогать Украине на Донбассе, но не более того.

Все дело в том, что Крым Украине по большому счету не нужен, так как в этом регионе живут люди, не поддерживающие националистические лозунги вместо реальных методов решения многочисленных проблем. Точно такие же граждане проживают и в других областях – в Одесской, Харьковской, на Закарпатье и Донбассе. И Киев с радостью бы от них избавился, если бы у него вдруг появилась такая возможность.