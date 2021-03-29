Один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» разместил фотографии железнодорожного состава с военной техникой на платформах. Он уточнил, что большое количество БТР, бронеавтомобилей «Тигр», а также грузовых автомобилей КАМАЗ, оснащенных штабными кунгами, находится в непосредственной близости от границы с Украиной в окрестностях Ростова-на-Дону.

Кроме того, очевидцы сообщили и о целой колонне боевой техники, перемещающейся по территории Азовского района. По этим сообщением разгорелась дискуссия, в которой высказывались мнения не только об очередных учениях российских ВС, но и о переброске техники и вооружения к украинским границам.

В настоящий момент за такими передвижениями военной техники внимательно следят как представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и украинские власти. Последние опасаются, что Россия может в случае наступления ВСУ на Донбасс вмешаться в противостояние и взять регион под свою защиту.