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В издании Business Insider, сославшись на слова Мэри, племянницы Дональда Трампа, заявили, что блокировка аккаунта в «Твиттере» расстроила экс-лидера США даже сильнее, чем недавний проигрыш в президентских выборах.

Согласно словам клинического психолога Мэри, ее дядя не сильно переживал из-за политики. Гораздо сильнее его расстроило решение администрации Twitter навсегда лишить его возможности оставлять сообщения в этой социальной сети. Он также был расстроен тем, что турнир по гольфу PGA Championship не будет проводиться на его поле, расположенном в штате Нью-Джерси.

Мэри отметила, что эти два события, по ее мнению, являются худшими вещами, которые произошли с бывшим президентом США за последние 4 года. Она добавила, что после блокировки аккаунта люди стали заметно меньше обращать внимания на Трампа, что сильно беспокоит его.

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