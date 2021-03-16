Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Манижа Сангин приняла участие в программе «Док-ток» на Первом канале и пожаловалась на травлю.

Так, певица недавно победила в отборе и будет представлять Россию на Евровидение в этом году. После этого, по её словам, её начали травить. Причём критиковали её не только рядовые россияне, но и известные артисты и продюсеры. Манижа сообщила, что ранее ей уже доводилось сталкиваться с хейтом, однако не в таком количестве. Травля, как она указала, всё ещё продолжается.

Манижа сообщила, что после чтения всех этих негативных комментариев искренне не могла понять, что же она сделала плохого всем комментаторам. Как она заметила, она всего лишь поёт о том, о чём думает, а её обвинили в оскорблении чувств.

Критика весьма задевает певицу, и она попросила всех оставаться людьми. Закрывать глаза на происходящее Манижа, как она указала, не может.

Вам может понравиться

В Лондоне прошло слушание по делу полицейского, обвиняемого в убийстве женщины

В столице Британии состоялось первое судебное слушание по делу о похищении и убийстве Сары Эверард сотрудником полиции Уэйном Казенсом. В СМИ напоминают, что женщина исчезла 3 марта. Ее тело смогли

Мэр Ниццы потребовал от властей Франции разрешения на покупку вакцины «Спутник V»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям Франции с призывом разрешить ему закупить российскую вакцину «Спутник V». Как заявил Эстрози в своём Twitter, у него есть возможность закупить вакцину напрямую,
  • Анна
  • 14.03.2021
  • читать 1 минуту

Японская компания начала разработку боевого самолета нового поколения

На канале NHK сообщили, что в компании Mitsubishi Heavy Industries из Японии приступили к созданию военного самолета следующей генерации. Разработкой воздушного судна занимается большая группа специалистов, состоящая из 500 человек,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до 7 °C |