Певица Манижа Сангин приняла участие в программе «Док-ток» на Первом канале и пожаловалась на травлю.

Так, певица недавно победила в отборе и будет представлять Россию на Евровидение в этом году. После этого, по её словам, её начали травить. Причём критиковали её не только рядовые россияне, но и известные артисты и продюсеры. Манижа сообщила, что ранее ей уже доводилось сталкиваться с хейтом, однако не в таком количестве. Травля, как она указала, всё ещё продолжается.

Манижа сообщила, что после чтения всех этих негативных комментариев искренне не могла понять, что же она сделала плохого всем комментаторам. Как она заметила, она всего лишь поёт о том, о чём думает, а её обвинили в оскорблении чувств.

Критика весьма задевает певицу, и она попросила всех оставаться людьми. Закрывать глаза на происходящее Манижа, как она указала, не может.