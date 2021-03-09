В Санкт-Петербурге задержали фотомодель, обвиняемую в зверском избиении родной бабушки. Состояние 82-летней женщины оценивается врачами как тяжелое.

Представители местной полиции отметили, что в ночь на воскресенье, 7 марта, им пришло сообщение от молодой девушки, заявившей, что ее бабушка серьезно поранилась в результате падения. Потерпевшую отправили в медицинское учреждение, а ее внучку задержали на следующий день. Она обвиняется в избиении старушки.

В полиции сообщают, что данный инцидент произошел на проспекте Науки. Согласно предварительным сведениям, обвиняемая находилась в нетрезвом состоянии. Правоохранители завели уголовное дело в отношении задержанной.