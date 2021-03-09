Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил, что Кремль обеспокоен недавними сообщениями о том, что США готовятся к кибератакам по РФ.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Вашингтон собирается в ближайшие 3 недели попытаться взломать ряд правительственных систем России. Об этих контрударах не узнает внешний мир, а только Владимир Путин, разведывательные органы и высокопоставленные военные, отметили журналисты.

Представитель Кремля в свою очередь заявил, что речь идет об очень тревожной информации, если учесть, что ее опубликовало настолько авторитетное издание. Он добавил, что эти кибератаки являются ничем иным как международным преступлением.