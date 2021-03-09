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В последнюю пару недель в сети распространяется информация о том, что Украина стягивает боевую технику на Донбасс, намереваясь перейти в полномасштабное наступление. На Телеграм-канале «Военный обозреватель» появилось видеодоказательство этого.

На кадрах записи виден эшелон с танками и артиллерийскими установками. Геотег показывает, что ролик снят на переезде неподалеку от Мариуполя.

Эксперты уже говорили об эшелонах, которые идут на Донбасс непрекращающимся потоком. Помимо этого, известно, что Украина увеличила поставки горючего и стягивает технику непосредственно к линии разграничения. Причем ВСУ делают это в ночное время.

Все эти признаки указывают, что Киев решил прекратить перемирье и весной намеревается напасть на ЛНР и ДНР.

Известно, что представители СМИ уже обратились за официальным комментарием к представителям ВСУ, но ответ ещё не получен.

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