В 2021 году Пентагон намеревается запустить в эксплуатацию на Аляске радиолокационную станцию Long Range Discrimination Radar, которая станет очередным компонентом системы противоракетной обороны Соединенных Штатов. Известно, что ее планировали запустить в 2020-м, но из-за пандемии пришлось продлить сроки.

Создатели станции заявляют, что она в 25 раз больше по размерам, чем РЛС AN/SPY, применяемая в уже действующей на боевых кораблях США системе «Иджис». К другим особенностям разработчики отнести использование в конструкции нитрида галлия, а также отсутствие необходимости отключать РЛС в ходе ее обслуживания.

Пентагон заявляет, что LRDR надежно защитит Соединенные Штаты от иранских ракет или ударов со стороны КНДР. Однако эксперт Константин Сивков уверен, что Вашингтон намерен с помощью новой станции прикрываться от МБР России.

По его словам, практически все маршруты российских ракет проходят над Аляской, в то время, как перехватывать МБР Северной Кореи нужно где-то на Гавайях.