Пентагон выделяет средства на разработку специального датчика, который предназначен для выявления случаев использования микроволнового оружия. Эта необходимость вызвана атакой на американский дипломатический корпус, в результате которого многие его члены либо почувствовали легкое недомогание, либо серьезно заболели.

США предполагают, что на дипломатов воздействовали именно радиочастотным оружием. Опыт у американцев в этом деле есть – они и сами неоднократно применяли такие виды вооружения для уничтожения беспилотных аппаратов, а также для предотвращения беспорядков во время митингов и демонстраций.

Нельзя исключать, что есть микроволновое оружие и у Китая. Эксперты предполагают, что именно оно было задействовано на границе с Индией во время конфликта в прошлом году, в результате чего КНР одержала победу без единого выстрела.

Пока о микроволновом оружии известно лишь то, что оно оказывает негативное влияние на нервную систему человека. Также после его воздействия ощущается сильное головокружение и появляются болевые ощущения.