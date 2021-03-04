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В Армавире ПФР собирается судиться с 90-летним пенсионером, который в течение трёх лет получал пособия на умершую жену.

Как сообщается, пожилой мужчина получал пособие на супругу с 2006 года. Женщина скончалась в 2017 году, однако выплаты продолжались. При этом отмечается, что пенсионер пришёл в ПФР со свидетельством о смерти супруги, а также оформил получение выплаты на её погребение. Девушка, принимавшая от него документы, заявила, что ему больше ничего не требуется.

В итоге пенсионер каждый месяц продолжал получать по 1 500 рублей на супругу. За три года ему было выплачено более 25 тысяч рублей, и только после этого ПФР обнаружил, что выплаты ему начислялись на умершую жену.

Депутат Госдумы Наталья Костенко заявила, что пенсионер в силу своего возраста и небольшого размера пособия мог не заметить, что ему всё ещё перечисляют эти деньги.

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  • Анна
  • 03.03.2021
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