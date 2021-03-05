Александр Овечкин, игрок «Вашингтон Кэпиталз, получил штраф в размере 5 000 долларов за то, что ударил клюшкой в пах хоккеиста из «Бостон Брюинз» в ходе недавнего матча.

Отмечается, что обе команды встретились на льду 3 марта в рамках регулярного чемпионата США. Во время 3-го периода российский спортсмен устроил потасовку с Трентом Фредериком и стукнул его клюшкой. В результате обоих форвардов удалили с катка на две минуты. В конечном итоге «Вашингтон» смог обыграть «Бостон» по буллитам.

Организация выбрала для Овечкина максимальный штраф, указанный в коллективном соглашении, заявив о недопустимости драк во время матчей. Полученные денежные средства планируется перевести в фонд экстренной помощи хоккеистам.