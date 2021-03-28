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Премьер Армении Никол Пашинян в очередной раз солгал, высказываясь о российском вооружении. Сперва у него частично взрывались «Искандеры», а сейчас истребители Су-30СМ были поставлены без ракет. Однако фотографии, которые появились в ЖЖ Дианы Михайловой, доказывают, что боеприпасы у самолетов все-таки были.

Автор фото заявляет, что они были сделаны октябре прошлого года на авиабазе в Эребуни. На них хорошо видно, что ракеты находятся именно там, где и должны быть – под крыльями истребителя.

Эксперты уже отметили, что на снимках изображены управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-73 и Р-27, которые Армения вполне могла использовать в карабахской войне. Но по известным только Николу Пашиняну причинам боеприпасы, как и истребители, задействованы не были.

Напомним, что ранее премьер заявлял, что Россия поставила Армении только истребители без ракет. Его слова подтвердил и Совет безопасности, который заявил, что боеприпасы были лишь на опытных образцах Су-30СМ.

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