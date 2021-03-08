Главный онколог «СМ-Клиники» Александр Серяков рассказал, какую опасность для организма представляет употребление копчёной колбасы и других подобных продуктов.

Согласно заявлению медика, увлечение копчёными продуктами может привести к развитию онкологии и даже к смерти. Как отмечается, в 50 граммах сырокопчёной колбасы содержится столько канцерогенов, сколько в выкуренной пачке сигарет.

Копчёная колбаса, как отметил Серяков, наиболее опасна, так как при копчении выделяется дым с большим количеством вредных веществ. Также медик указал, что кроме нитритов в такой колбасе может содержаться бензпирен, который также является опасным канцерогеном.

Ежедневное употребление хотя бы 50 грамм переработанного мяса, как сообщил Серяков, способно увеличить риск развития онкологии на 18%. К переработанному мясу относятся такие продукты, как сардельки, сосиски, и так далее.